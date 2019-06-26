Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

26.06.2019
PUMA SE Halten

PUMA
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pinault-Familie hoffe laut "Manager Magazin" auf einen Verkauf ihres Anteils am Sportartikelhersteller für 40 Euro je Aktie, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Schwäche der Marke Puma und der geringen Visibilität der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung hält Maul einen deutlich niedrigeren Wert für fair./niw/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:53 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

