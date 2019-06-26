ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über den möglichen Ausstieg des größten Aktionärs mit einem Kursziel von 16,30 Euro auf "Sell" belassen. Die Spekulationen über einen Verkauf der Beteiligung der Pinault-Familie änderten zunächst das Narrativ bei Puma-Aktien, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Bloomberg-Bericht. Wohl weiter schwache Fundamentaldaten träten da in den Hintergrund. Eine mögliche Änderung der Besitzverhältnisse könnte den Weg für einen klareren strategischen Wandel der Herzogenauracher freimachen. Aber falls sich die Spekulationen über den Pinault-Ausstieg in Luft auflösten, würde die schwache operative Entwicklung in den Vordergrund rücken. Die Puma-Aktie stieg am Montag nach dem Bericht um 16 Prozent auf knapp 22 Euro. Damit reduzierte sie den Verlust im bisherigen Jahresverlauf auf 50 Prozent./rob/ag/zb;