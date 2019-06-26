Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9370 0.2%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’373 0.2%  Bitcoin 88’893 0.1%  Dollar 0.8066 0.1%  Öl 68.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DeepSeek entscheidet sich wieder für NVIDIA-Chips - Huawei-Kombi ohne Erfolg
Dollar und Franken wenig bewegt: Powell-Effekt verpufft allmählich
Kudelski schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen
Vetropack erzielt in schwierigem Umfeld weniger Umsatz
Intershop dank Aufwertung mit deutlich mehr Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

63.95
CHF
-521.55
CHF
-89.08 %
26.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2025 07:03:27

PUMA SE Sell

PUMA
20.42 CHF 20.38%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über den möglichen Ausstieg des größten Aktionärs mit einem Kursziel von 16,30 Euro auf "Sell" belassen. Die Spekulationen über einen Verkauf der Beteiligung der Pinault-Familie änderten zunächst das Narrativ bei Puma-Aktien, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Bloomberg-Bericht. Wohl weiter schwache Fundamentaldaten träten da in den Hintergrund. Eine mögliche Änderung der Besitzverhältnisse könnte den Weg für einen klareren strategischen Wandel der Herzogenauracher freimachen. Aber falls sich die Spekulationen über den Pinault-Ausstieg in Luft auflösten, würde die schwache operative Entwicklung in den Vordergrund rücken. Die Puma-Aktie stieg am Montag nach dem Bericht um 16 Prozent auf knapp 22 Euro. Damit reduzierte sie den Verlust im bisherigen Jahresverlauf auf 50 Prozent./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Sell
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
16.30 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
21.58 € 		Abst. Kursziel*:
-24.47%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
21.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.69%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?