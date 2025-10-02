Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
165.70CHF
1.32CHF
0.80 %
02.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Orderbuch
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.10.2025 15:19:00
Air Liquide Buy
Air Liquide
165.70 CHF 0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich der anstehenden Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Der französische Hersteller von Industriegasen liege bei der Preisgestaltung auf Kurs, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Volumenentwicklung bezeichnete der Experte als gedämpft./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
204.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
175.14 €
|
Abst. Kursziel*:
16.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
172.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.52%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse