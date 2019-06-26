FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal dürfte schwach ausfallen, doch das Schlussquartal dürfte wohl am stärksten von den Problemen des Sportartikelkonzerns geprägt werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Puma stecke in einer strategischen Neuausrichtung, die wohl die nächsten 12 bis 18 Monate andauern dürfte. Cochrane geht davon aus, dass der neue Konzernchef erste strategische Schwerpunkte bereits Ende Oktober mit den Zahlen präsentieren wird. Das Verhältnis von Chancen und Risiken hält der Experte für relativ ausgeglichen./tih/ag;