PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal dürfte schwach ausfallen, doch das Schlussquartal dürfte wohl am stärksten von den Problemen des Sportartikelkonzerns geprägt werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Puma stecke in einer strategischen Neuausrichtung, die wohl die nächsten 12 bis 18 Monate andauern dürfte. Cochrane geht davon aus, dass der neue Konzernchef erste strategische Schwerpunkte bereits Ende Oktober mit den Zahlen präsentieren wird. Das Verhältnis von Chancen und Risiken hält der Experte für relativ ausgeglichen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.79%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
01.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
01.10.25
|EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Receipt of 27,618 Shares as part of remuneration (EQS Group)
|
01.10.25
|EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Erhalt von 27.618 Aktien als Vergütungsbestandteil (EQS Group)
|
30.09.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.930 Pkt - Adidas und Puma reagieren nicht auf Nike-Zahlen (Dow Jones)
|
30.09.25
|PUMA SE-Aktie: Was Analysten von PUMA SE erwarten (finanzen.net)