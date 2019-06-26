Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’430 0.6%  SPI 17’109 0.6%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’415 1.3%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’652 1.3%  Gold 3’878 0.3%  Bitcoin 94’439 0.0%  Dollar 0.7957 -0.2%  Öl 65.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
Devisen nur wenig bewegt - Keine US-Daten zu erwarten
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
BASF-Aktie mit Gewinnen: Mittelfristige Ziele bis 2028 bestätigt
Suche...

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

63.95
CHF
-521.55
CHF
-89.08 %
26.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2025 09:30:15

PUMA SE Hold

PUMA
20.70 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal dürfte schwach ausfallen, doch das Schlussquartal dürfte wohl am stärksten von den Problemen des Sportartikelkonzerns geprägt werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Puma stecke in einer strategischen Neuausrichtung, die wohl die nächsten 12 bis 18 Monate andauern dürfte. Cochrane geht davon aus, dass der neue Konzernchef erste strategische Schwerpunkte bereits Ende Oktober mit den Zahlen präsentieren wird. Das Verhältnis von Chancen und Risiken hält der Experte für relativ ausgeglichen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21.80 € 		Abst. Kursziel*:
-8.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.79%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten