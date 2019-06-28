Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehöre ebenso wie Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora und Tenaris zu den europäischen Unternehmen, die mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison positiv überraschen könnten, schrieben die Experten des US-Analysehauses in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zu Siemens Healthineers betonte Julien Dormois, das Unternehmen erscheine gut positioniert, um die Konsensschätzungen für das Jahr zu erreichen. Drei überraschend gut ausgefallene Quartale in Folge und der angehobene Ausblick ebneten den Weg für ein starkes Schlussquartal. Dagegen halten die Analysten bei Beiersdorf, SKF und Solvay Enttäuschungen für möglich./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.07 €
|
Abst. Kursziel*:
27.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.94%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
