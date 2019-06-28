Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

40.92
CHF
-0.81
CHF
-1.94 %
28.06.2019
SWX
03.10.2025

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
42.94 CHF 2.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehöre ebenso wie Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora und Tenaris zu den europäischen Unternehmen, die mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison positiv überraschen könnten, schrieben die Experten des US-Analysehauses in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zu Siemens Healthineers betonte Julien Dormois, das Unternehmen erscheine gut positioniert, um die Konsensschätzungen für das Jahr zu erreichen. Drei überraschend gut ausgefallene Quartale in Folge und der angehobene Ausblick ebneten den Weg für ein starkes Schlussquartal. Dagegen halten die Analysten bei Beiersdorf, SKF und Solvay Enttäuschungen für möglich./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.07 € 		Abst. Kursziel*:
27.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.94%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

