Rohstoffe im September 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|10’236.42
|9’759.12
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’149.83
|3’029.72
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’175.99
|3’060.48
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|599.30
|571.69
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|25’186.06
|24’472.80
|Silber CombiBar® 100 g
|237.98
|145.03
|Silber Maple Leaf 1 oz
|45.15
|38.02
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’374.43
|1’175.32
