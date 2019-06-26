PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
63.95CHF
-521.55CHF
-89.08 %
26.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 18:47:25
PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es sei wenig wahrscheinlich, dass die in der kommenden Woche anstehenden Resultate etwas an der derzeitigen Debatte um den Sportartikelhersteller änderten, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften den Ausblick angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen mit Vorsicht bewerten./rob/tih/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.00
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PUMA SE
|
23.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt (finanzen.ch)
|
23.10.25
|EQS-News: PUMA ernennt Ronald Reijmers zum Vice President Global Retail (EQS Group)
|
23.10.25
|EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail (EQS Group)
|
23.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
20.10.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.10.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)