FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Jahreszahlen hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen und die Ziele für 2024 glichen den Aussagen vom Januar, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Sportartikelkonzern schaffe zunehmendes Vertrauen in ein beschleunigtes Wachstum. Am Berichtstag seien die Aktien dennoch gefallen, vermutlich wegen enttäuschender Andeutungen zum ersten Quartal./tih/gl;