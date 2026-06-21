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Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

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22.06.2026 11:16:02

Prosus Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei vor allem auf die jüngsten Wechselkursschwankungen des US-Dollar zum Euro zurückzuführen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Da die kurzfristigen Risiken bereits eingepreist seien, sei die Gelegenheit günstig für einen Kauf der Aktie der Beteiligungsgesellschaft./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
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