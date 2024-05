ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach detaillierten Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Der TV-Konzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Adam Berlin in einem ersten Kommentar am Dienstag. Als Treiber habe sich das Werbegeschäft in der Region Deutschland, Schweiz und Österreich erwiesen./la/mis;