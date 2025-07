NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einer erhöhten Kaufofferte von MFE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Sie sei weiterhin der Ansicht, dass die internationale Konsolidierung im TV-Sektor nur begrenzte Synergieeffekte mit sich bringt, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem dürfte der deutsche Medienkonzern eine schwer zu schluckende Pille für die Berlusconi-Holding MFE sein./rob/edh/mis;