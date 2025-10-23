NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) des Sportwagenbauers habe seine Schätzung hingegen leicht übertroffen./rob/edh/he;