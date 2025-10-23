Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
43.23CHF
1.58CHF
3.79 %
18:00:01
BRXC
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) des Sportwagenbauers habe seine Schätzung hingegen leicht übertroffen./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
46.92 €
Abst. Kursziel*:
-10.49%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
47.21 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.04%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
