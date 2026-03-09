Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er gehe vor den am 11. März anstehenden Geschäftszahlen davon aus, dass Michael Leiters als neuer Chef die aktuelle Strategie des Sportwagenbauers hinterfragen wird, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung vom Sonntag. Der Experte erwartet, dass Leiters einen Kompromiss zwischen Wachstum sowie der Notwendigkeit der Elektrifizierung zur Einhaltung der CO2-Vorgaben innerhalb des Volkswagen-Konzerns finden wird.rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37.25 €
|
Abst. Kursziel*:
20.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.36%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|11:27
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
