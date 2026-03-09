Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

33.00
CHF
-0.20
CHF
-0.60 %
13:02:25
SWX
09.03.2026 11:27:21

Porsche vz Hold

Porsche vz.
33.33 CHF -2.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er gehe vor den am 11. März anstehenden Geschäftszahlen davon aus, dass Michael Leiters als neuer Chef die aktuelle Strategie des Sportwagenbauers hinterfragen wird, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung vom Sonntag. Der Experte erwartet, dass Leiters einen Kompromiss zwischen Wachstum sowie der Notwendigkeit der Elektrifizierung zur Einhaltung der CO2-Vorgaben innerhalb des Volkswagen-Konzerns finden wird.rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
37.25 € 		Abst. Kursziel*:
20.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
37.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.36%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:27 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
21.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
