HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 16,80 auf 15,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus operativer Sicht sei 2025 für den Windparkbetreiber ein erfolgreiches Jahr gewesen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Vor PNE lägen nun allerdings schwierigere Märkte./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.