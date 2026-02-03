Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2

8.69
CHF
-0.19
CHF
-2.15 %
12:11:12
BRXC
04.02.2026 10:38:30

PNE Buy

PNE
8.70 CHF -1.99%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 16,80 auf 15,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus operativer Sicht sei 2025 für den Windparkbetreiber ein erfolgreiches Jahr gewesen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Vor PNE lägen nun allerdings schwierigere Märkte./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu PNE AG

