PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
8.69CHF
-0.19CHF
-2.15 %
12:11:12
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.02.2026 10:38:30
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 16,80 auf 15,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus operativer Sicht sei 2025 für den Windparkbetreiber ein erfolgreiches Jahr gewesen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Vor PNE lägen nun allerdings schwierigere Märkte./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
15.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.80 €
|
Abst. Kursziel*:
54.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.46%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PNE AG
|
02.02.26
|EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.01.26
|PNE-Aktie: Experten empfehlen PNE im Januar mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
27.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.01.26