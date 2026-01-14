PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 16,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten dürfte die Schätzungen für das Gesamtjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht haben, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Dafür sprächen umfangreiche Projektverkäufe im vierten Quartal. Für eine neue Einschätzung der Aktie bedürfe es aber konkreter Angaben über die finanziellen Aspekte dieser Verkäufe./mf/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
16.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.18 €
|
Abst. Kursziel*:
65.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.35%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PNE AG
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX steigen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|EQS-News: PNE verkauft Windpark-Paket mit einer Gesamtleistung von 91 MW an Qualitas Energy (EQS Group)
|
08.01.26
|EQS-News: PNE sells wind farm portfolio with a total capacity of 91 MW to Qualitas Energy (EQS Group)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX steigen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|SDAX aktuell: SDAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.ch)