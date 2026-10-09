Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Für die Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns am 3. November lägen seine Schätzungen für den Umsatz knapp und für das bereinigte Ergebnis (Ebita) etwas deutlicher unter den Konsensprognosen, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dass das dritte Quartal mäßig ausfallen werde, dürfte den Markt nicht überraschen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.85 €
|
Abst. Kursziel*:
7.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.80%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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|Philips Market-Perform
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