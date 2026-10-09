Philips 20.31 CHF 1.64% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Für die Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns am 3. November lägen seine Schätzungen für den Umsatz knapp und für das bereinigte Ergebnis (Ebita) etwas deutlicher unter den Konsensprognosen, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dass das dritte Quartal mäßig ausfallen werde, dürfte den Markt nicht überraschen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.