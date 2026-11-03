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Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

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03.11.2026 08:21:48

Philips Market-Perform

Philips
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Expertin hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und das starke Auftragswachstum hervor./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
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Philips N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Susannah Ludwig 		KGV*:
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