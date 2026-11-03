Philips 23.12 CHF 3.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Expertin hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und das starke Auftragswachstum hervor./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.