eToro entdecken

Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051

39.49
CHF
0.18
CHF
0.46 %
03.03.2026
BRXC
04.03.2026 07:27:54

Yara International ASA Underweight

Yara International ASA
39.49 CHF 0.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi und Angelina Glazova untersuchten Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellten verschiedene Szenarien auf. Im Nahen Osten werde unter anderem viel Stickstoffdünger produziert. Ein längerer Lieferausfall könnte kurzfristig der norwegischen Yara in Form steigender Margen zugutekommen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight
Unternehmen:
Yara International ASA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
477.00 NKr 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
490.60 NKr 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

