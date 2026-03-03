Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Yara International ASA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi und Angelina Glazova untersuchten Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellten verschiedene Szenarien auf. Im Nahen Osten werde unter anderem viel Stickstoffdünger produziert. Ein längerer Lieferausfall könnte kurzfristig der norwegischen Yara in Form steigender Margen zugutekommen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight
|
Unternehmen:
Yara International ASA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
477.00 NKr
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
490.60 NKr
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Yara International ASA
|
28.02.26
|So schätzen Analysten die Yara International ASA-Aktie ein (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Yara International ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Yara International ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Ausblick: Yara International ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.10.25
|Erste Schätzungen: Yara International ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)