NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi und Angelina Glazova untersuchten Europas Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse hinsichtlich ihrer Sensibilität für die Öl- und Gaspreise und stellten verschiedene Szenarien auf. Im Nahen Osten werde unter anderem viel Stickstoffdünger produziert. Ein längerer Lieferausfall könnte kurzfristig der norwegischen Yara in Form steigender Margen zugutekommen./ag/edh;