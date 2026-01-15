Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
24.06CHF
0.04CHF
0.16 %
10:13:04
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.01.2026 09:13:13
Philips Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine tiefgreifende Analyse vor dem Kapitalmarkttag der Niederländer zeige, dass die kurz- wie auch die mittelfristigen Ziele erreichbar seien, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Der Bereich Personal Health (PH) sei massiv unterbewertet./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.83 €
|
Abst. Kursziel*:
18.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.13%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.
|
31.12.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (AWP)
|
31.10.25