Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine tiefgreifende Analyse vor dem Kapitalmarkttag der Niederländer zeige, dass die kurz- wie auch die mittelfristigen Ziele erreichbar seien, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Der Bereich Personal Health (PH) sei massiv unterbewertet./rob/ag/stk;

