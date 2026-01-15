Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 0.2%  SPI 18’610 0.4%  Dow 49’150 -0.1%  DAX 25’268 -0.1%  Euro 0.9324 0.1%  EStoxx50 6’026 0.3%  Gold 4’602 -0.5%  Bitcoin 77’397 -0.3%  Dollar 0.8014 0.2%  Öl 64.6 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
VAT-Aktie springt zweistellig hoch: Nachfrage in Q4 2025 deutlich angezogen
Neutral von UBS AG für Siemens Healthineers-Aktie
Deutsches BIP wächst in 2025 leicht
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient
Suche...
eToro entdecken

Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

24.06
CHF
0.04
CHF
0.16 %
10:13:04
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 09:13:13

Philips Buy

Philips
24.06 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine tiefgreifende Analyse vor dem Kapitalmarkttag der Niederländer zeige, dass die kurz- wie auch die mittelfristigen Ziele erreichbar seien, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Der Bereich Personal Health (PH) sei massiv unterbewertet./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.83 € 		Abst. Kursziel*:
18.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.13%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse