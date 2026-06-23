Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Die Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin habe ihren primären Endpunkt beim Gesamtüberleben verfehlt, schrieb Michael Yee in einer Einschätzung vom Montagabend. Diese Studie sei aber ohnehin mit Risiken behaftet gewesen, und die Erwartungen im Vorfeld seien niedrig gewesen. Daher sehe er keine großen Kursrisiken für die Aktie./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 27.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 25.08
|
Abst. Kursziel*:
7.66%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 25.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.68%
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Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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