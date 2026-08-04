Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pfizer-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das Pfizer-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Pfizer-Anteile bei 23.53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Pfizer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.250 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25.03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 106.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.37 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Pfizer belief sich jüngst auf 142.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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