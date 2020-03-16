Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
Pernod Ricard Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Pernod Ricard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
133.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
91.12 €
|
Abst. Kursziel*:
45.96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.42%
|
Analyst Name::
Nadine Sarwat
|
KGV*:
-
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|15:43
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|122.60
|-31.60%
