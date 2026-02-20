Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
78.61CHF
1.83CHF
2.39 %
14:57:16
BRXC
20.02.2026 13:17:29
Pernod Ricard Hold
Pernod Ricard
78.61 CHF 2.39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr sei durchwachsen gewesen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der unveränderte Ausblick bleibe eine Herausforderung./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Hold
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
86.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
86.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.95%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|78.87
|2.73%
