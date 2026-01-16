Pernod Ricard 70.58 CHF -0.19% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Für Spirituosenhersteller ist sie skeptisch und setzt dafür auf Brauereien. Pernod Ricard behalten zunächst den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT



