Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
70.48CHF
-0.23CHF
-0.33 %
09:12:09
BRXC
16.01.2026 07:38:08
Pernod Ricard Neutral
Pernod Ricard
70.58 CHF -0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Für Spirituosenhersteller ist sie skeptisch und setzt dafür auf Brauereien. Pernod Ricard behalten zunächst den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
