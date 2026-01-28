Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pernod Ricard-Investment im Blick 28.01.2026 10:02:28

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Pernod Ricard
67.03 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Pernod Ricard-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Pernod Ricard-Aktie bei 111.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.953 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 72.92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 652.82 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 34.72 Prozent vermindert.

Pernod Ricard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.98 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
27.01.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings.

