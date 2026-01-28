Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Pernod Ricard-Investment im Blick
|
28.01.2026 10:02:28
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Pernod Ricard-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Pernod Ricard-Aktie bei 111.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.953 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 72.92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 652.82 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 34.72 Prozent vermindert.
Pernod Ricard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.98 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
