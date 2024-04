NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen zum dritten Quartal von 195 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Spirituosenhersteller beschleunige sich das Wachstum in Richtung des unteren Endes der mittelfristig angepeilten Zielspanne, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem Experten gefällt nach wie vor das "attraktive Gleichgewicht zwischen Umsatz und wachsendem Kostenbewusstsein". Die Franzosen wechselten zudem aktuell von einem analogen zu einem digitalen Geschäftsmodell und könnten so ihre Unternehmensstrategie besser umsetzen./la/ajx;