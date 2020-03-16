|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 09:49:01
Pernod Ricard Buy
Pernod Ricard
90.78 CHF 1.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet am Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion auf die übertroffenen Ergebniserwartungen. Eine Menge Unsicherheit sei bereits eingepreist./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98.86 €
|
Abst. Kursziel*:
21.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
106.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.52%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse