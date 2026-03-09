Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
Oracle Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen zum dritten Quartal von 310 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow begründete das niedrigere Kursziel am Montag mit einer schlechteren Stimmung in der Branche rund um Künstliche Intelligenz. Fortdauernde Investitionen drückten auf die Profitabilität./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 152.96
|
Abst. Kursziel*:
50.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 152.92
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.41%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
