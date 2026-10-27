OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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OHB SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Bei einer kürzlich abgehaltenen Branchenrunde zum Thema Weltraumsouveränität und Resilienz habe ein Kommandeur der Bundeswehr den Umfang und den Beschaffungsansatz hinter Deutschlands milliardenschweren Plan für den militärischen Weltraum erläutert, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag Nachbetrachtung. Er werte diese Äußerungen als Bestätigung für die Verlagerung vom zivilen zum militärischen Bereich, die im Mittelpunkt seiner positiven Einschätzung der Aktien stehe. Dabei stelle das zukünftige, satellitengestützte Kommunikationssystem der Bundeswehr die größte Chance dar./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
358.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
232.50 €
|
Abst. Kursziel*:
53.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
235.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.34%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
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