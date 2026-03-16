Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu

Zum Handelsende erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.22 Prozent auf 22’374.18 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1.06 Prozent auf 22’340.39 Punkte an der Kurstafel, nach 22’105.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 22’316.63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’521.59 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 22’546.67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’111.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 17’754.09 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3.71 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’061.97 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 24.83 Prozent auf 3.62 USD), Lifetime Brands (+ 21.52 Prozent auf 4.63 USD), Microvision (+ 10.26 Prozent auf 0.59 USD), CIENA (+ 7.85 Prozent auf 363.88 USD) und Astronics (+ 7.46 Prozent auf 68.70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Lifecore Biomedical (-33.26 Prozent auf 4.37 USD), Amtech Systems (-10.25 Prozent auf 11.65 USD), Americas Car-Mart (-5.99 Prozent auf 12.72 USD), Nissan Motor (-4.87 Prozent auf 2.17 USD) und Sangamo Therapeutics (-4.65 Prozent auf 0.36 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51’751’478 Aktien gehandelt. Mit 3.833 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch