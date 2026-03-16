S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1.01 Prozent höher bei 6’699.38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.500 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.936 Prozent auf 6’694.29 Punkte an der Kurstafel, nach 6’632.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6’674.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’729.79 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6’836.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’800.26 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 5’638.94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.32 Prozent nach unten. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’623.92 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Dollar Tree (+ 6.42 Prozent auf 114.36 USD), Sandisk (+ 6.35 Prozent auf 703.63 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5.14 Prozent auf 19.84 USD), Western Digital (+ 5.11 Prozent auf 286.21 USD) und Chipotle Mexican Grill (+ 4.80 Prozent auf 34.08 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen The Mosaic (-5.60 Prozent auf 27.67 USD), CF Industries (-5.59 Prozent auf 122.33 USD), Bio-Techne (-4.01 Prozent auf 48.81 USD), Gartner (-3.89 Prozent auf 160.25 USD) und Leidos (-3.69 Prozent auf 167.45 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51’751’478 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 12.35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch