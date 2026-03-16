Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.4%  SPI 17’938 0.3%  Dow 46’946 0.8%  DAX 23’564 0.5%  Euro 0.9061 0.3%  EStoxx50 5’739 0.4%  Gold 5’003 -0.4%  Bitcoin 58’795 2.4%  Dollar 0.7879 -0.4%  Öl 100.2 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu
Roboter-Revolution: NVIDIA und Texas Instruments bündeln Kräfte für humanoide KI
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Kryptomarkt erholt sich: Bitcoin und Co. im Plus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
eToro entdecken

Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 16.03.2026 22:34:01

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Der S&P 500 beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Sandisk
704.16 USD 6.48%
Kaufen Verkaufen

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1.01 Prozent höher bei 6’699.38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.500 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.936 Prozent auf 6’694.29 Punkte an der Kurstafel, nach 6’632.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6’674.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’729.79 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6’836.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’800.26 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 5’638.94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.32 Prozent nach unten. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’623.92 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Dollar Tree (+ 6.42 Prozent auf 114.36 USD), Sandisk (+ 6.35 Prozent auf 703.63 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5.14 Prozent auf 19.84 USD), Western Digital (+ 5.11 Prozent auf 286.21 USD) und Chipotle Mexican Grill (+ 4.80 Prozent auf 34.08 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen The Mosaic (-5.60 Prozent auf 27.67 USD), CF Industries (-5.59 Prozent auf 122.33 USD), Bio-Techne (-4.01 Prozent auf 48.81 USD), Gartner (-3.89 Prozent auf 160.25 USD) und Leidos (-3.69 Prozent auf 167.45 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51’751’478 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 12.35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Leidos Holdings Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?