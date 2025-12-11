The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
|S&P 500-Performance im Fokus
|
11.12.2025 22:34:01
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
Der S&P 500 befand sich am Donnerstag im Aufwind.
Zum Handelsende ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.21 Prozent nach oben auf 6’901.00 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 54.414 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.339 Prozent tiefer bei 6’863.30 Punkten, nach 6’886.68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’903.46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’833.45 Zählern.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.375 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’846.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’587.47 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 6’084.19 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 17.59 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Royal Caribbean Cruises (+ 7.42 Prozent auf 279.70 USD), Norwegian Cruise Line (+ 6.81 Prozent auf 20.55 USD), Visa (+ 6.11 Prozent auf 345.63 USD), The Mosaic (+ 6.06 Prozent auf 25.19 USD) und Carnival (+ 5.94 Prozent auf 27.84 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Oracle (-10.83 Prozent auf 198.85 USD), Robinhood (-9.05 Prozent auf 123.38 USD), The Trade Desk A (-5.61 Prozent auf 37.02 USD), IPG Photonics (-3.50 Prozent auf 82.50 USD) und International Flavors Fragrances (-3.27 Prozent auf 63.25 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40’218’884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.843 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
