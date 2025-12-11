NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.06 Prozent stärker bei 6’891.11 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54.414 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.339 Prozent tiefer bei 6’863.30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’886.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’897.60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’833.45 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.231 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’846.61 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 6’587.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 6’084.19 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Royal Caribbean Cruises (+ 6.94 Prozent auf 278.46 USD), The Mosaic (+ 6.84 Prozent auf 25.38 USD), Norwegian Cruise Line (+ 6.37 Prozent auf 20.47 USD), Carnival (+ 6.30 Prozent auf 27.94 USD) und Centene (+ 6.25 Prozent auf 41.09 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Oracle (-11.82 Prozent auf 196.65 USD), Robinhood (-8.43 Prozent auf 124.22 USD), The Trade Desk A (-5.28 Prozent auf 37.15 USD), Super Micro Computer (-3.97 Prozent auf 33.52 USD) und International Flavors Fragrances (-3.91 Prozent auf 62.83 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21’070’621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.843 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch