US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Ölpreisschock
|
09.03.2026 16:55:36
So bewegt sich der US-Dollar zum Franken und Euro
An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare im Verlauf des Montags in der Summe nur wenig bewegt.
Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am Nachmittag pendelte es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7786. Noch in der Nacht hatte der "Greenback" die Marke von 78 Rappen übertroffen. Auch der Euro hat merklich angezogen und kostet aktuell 1,1586 US-Dollar.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zum Schweizer Franken hat sich der Euro mit 0,9021 wieder etwas deutlicher von der Marke von 90 Rappen abgesetzt. Diese war gerade im frühen Handel immer wieder mal durchbrochen worden.
Die Schweizerische Nationalbank wollte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP keinen Kommentar zur jüngsten Frankenstärke abgeben. In der Vorwoche hatten die Währungshüter immer wieder mal verbal interveniert.
awp-robot/ra/cg
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|158.1040
|-0.2070
|-0.13
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9024
|
0.07
|Türkische Lira
|
56.5989
|
0.01
|Baht
|
41.0919
|
0.12
|Bitcoin - US Dollar
|
68906.5951
|
4.34
|Real
|
6.7388
|
0.00
|US-Dollar
|
0.7785
|
-0.18
|Zloty
|
4.7352
|
-0.90
|Euro - US Dollar
|
1.1591
|
0.47
|Ripple - US Dollar
|
1.3603
|
1.35
|Forint
|
436.972
|
-0.37
|Bitcoin - Euro
|
59439.8626
|
3.74
|Ripple
|
0.9444
|
-0.98
|Rubel
|
100.8332
|
-1.56
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisschock: SMI & DAX mit deutlichem Rückgang -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schliesslich unter starkem Druck
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergreifen am Montag die Flucht. Die US-Börsen bewegen sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.