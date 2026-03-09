Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ölpreisschock 09.03.2026 16:55:36

So bewegt sich der US-Dollar zum Franken und Euro

So bewegt sich der US-Dollar zum Franken und Euro

An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare im Verlauf des Montags in der Summe nur wenig bewegt.

Im frühen Handel hatte der plötzliche Sprung der Ölpreise noch für stärkere Bewegungen gesorgt. Danach setzte eine gewisse Beruhigung ein, was sich auch auf den Devisenmarkt auswirkte.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am Nachmittag pendelte es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7786. Noch in der Nacht hatte der "Greenback" die Marke von 78 Rappen übertroffen. Auch der Euro hat merklich angezogen und kostet aktuell 1,1586 US-Dollar.

Zum Schweizer Franken hat sich der Euro mit 0,9021 wieder etwas deutlicher von der Marke von 90 Rappen abgesetzt. Diese war gerade im frühen Handel immer wieder mal durchbrochen worden.

Die Schweizerische Nationalbank wollte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP keinen Kommentar zur jüngsten Frankenstärke abgeben. In der Vorwoche hatten die Währungshüter immer wieder mal verbal interveniert.

awp-robot/ra/cg

Zürich (awp)

