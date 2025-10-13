Nutrien 52.40 EUR 1.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien anlässlich der anstehenden Berichtssaison der US-Düngemittelhersteller auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Er sei zuversichtlich gestimmt, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Die Marktschätzungen seien zu pessimistisch, entsprechend niedrig seien die Branchentitel aktuell bewertet./la/ajx;

