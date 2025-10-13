Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.10.2025 16:36:24

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
52.40 EUR 1.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien anlässlich der anstehenden Berichtssaison der US-Düngemittelhersteller auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Er sei zuversichtlich gestimmt, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Die Marktschätzungen seien zu pessimistisch, entsprechend niedrig seien die Branchentitel aktuell bewertet./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 10:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 10:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 70.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 60.39 		Abst. Kursziel*:
15.91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 60.35 		Abst. Kursziel aktuell:
15.99%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

16:36 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
01.10.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
