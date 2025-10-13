Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
52.40EUR
0.96EUR
1.87 %
18:14:01
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.10.2025 16:36:24
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien anlässlich der anstehenden Berichtssaison der US-Düngemittelhersteller auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Er sei zuversichtlich gestimmt, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Die Marktschätzungen seien zu pessimistisch, entsprechend niedrig seien die Branchentitel aktuell bewertet./la/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 10:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 10:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 70.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 60.39
|
Abst. Kursziel*:
15.91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 60.35
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.99%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
05.08.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.07.25
|BHP’s bet on potash runs into $1.7bn cost overrun (Financial Times)
|
18.07.25
|BHP’s bet on potash runs into $1.7bn cost overrun (Financial Times)
|
06.05.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|16:36
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16:36
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16:36
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|52.40
|1.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:36
|
RBC Capital Markets
Nutrien Outperform
|15:07
|
DZ BANK
BASF Kaufen
|14:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Delivery Hero Overweight
|14:08
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|14:08
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|12:54
|
RBC Capital Markets
London Stock Exchange Outperform
|12:49
|
Bernstein Research
BASF Outperform