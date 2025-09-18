Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Aussagen zum Thema Forschung und Entwicklung (F&E) im Rahmen der Diabetes-Tagung EASD 2025. In puncto F&E-Strategie habe das Management des Pharmakonzerns betont, dass der Schwerpunkt weiterhin auf Adipositas und Diabetes sowie den mit diesen Krankheiten verbundenen Begleiterkrankungen liegt./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
369.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
