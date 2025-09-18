Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

47.04
CHF
0.70
CHF
1.50 %
09:09:31
BRXC
18.09.2025 08:16:58

Novo Nordisk Overweight

Novo Nordisk
47.04 CHF 1.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Aussagen zum Thema Forschung und Entwicklung (F&E) im Rahmen der Diabetes-Tagung EASD 2025. In puncto F&E-Strategie habe das Management des Pharmakonzerns betont, dass der Schwerpunkt weiterhin auf Adipositas und Diabetes sowie den mit diesen Krankheiten verbundenen Begleiterkrankungen liegt./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50.55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
369.50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

