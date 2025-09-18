NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Aussagen zum Thema Forschung und Entwicklung (F&E) im Rahmen der Diabetes-Tagung EASD 2025. In puncto F&E-Strategie habe das Management des Pharmakonzerns betont, dass der Schwerpunkt weiterhin auf Adipositas und Diabetes sowie den mit diesen Krankheiten verbundenen Begleiterkrankungen liegt./rob/edh/stk;