Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

31.10
CHF
-5.62
CHF
-15.31 %
16:22:33
BRXC
23.02.2026 14:27:07

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
31.10 CHF -15.31%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Telefonkonferenz zum Cagrisema-Studienmisserfolg weiter mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie setzten die Dänen auf die REDEFINE-11-Studie im ersten Halbjahr 2027 und den Start einer Studie mit höherer Cagrisema-Dosis im zweiten Halbjahr 2026, schrieb James Gordon am Montagmittag. Er bliebt allerdings skeptisch, ob man sich in einer dieser Testreihen ausreichend vom Mittel Zepbound des Konkurrenten Eli Lilly abheben könne./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
33.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
301.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

