LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Telefonkonferenz zum Cagrisema-Studienmisserfolg weiter mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie setzten die Dänen auf die REDEFINE-11-Studie im ersten Halbjahr 2027 und den Start einer Studie mit höherer Cagrisema-Dosis im zweiten Halbjahr 2026, schrieb James Gordon am Montagmittag. Er bliebt allerdings skeptisch, ob man sich in einer dieser Testreihen ausreichend vom Mittel Zepbound des Konkurrenten Eli Lilly abheben könne./ag/ajx;