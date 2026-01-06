LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk im Zuge eines Analystenwechsels von 375 auf 360 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Geänderte politische Rahmenbedingungen in den USA sowie die Markteinführung des Abnehmpräparats Wegovy in oraler Form könnten für Aufwärtspotenzial sorgen, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bestehe auch das Risiko weiterer kurzfristiger Kürzungen der Konsensschätzungen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;