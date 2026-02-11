Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum vierten Quartal von 475 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Schwankungen in der Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns seien nur schwer zu verdauen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Doch trotz vieler Widrigkeiten könne das Unternehmen vom Trend zur Gewichtsreduzierung letzten Endes profitieren./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
400.00 DKK
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
41.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
314.95 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nikita Papaccio
KGV*:
-
