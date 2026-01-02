Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’063 -0.6%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9309 0.1%  EStoxx50 5’791 -0.1%  Gold 4’315 - Bitcoin 70’154 1.0%  Dollar 0.7925 0.0%  Öl 60.9 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
ETF-Start 2026: In wenigen einfachen Schritten zum ersten eigenen Depot
Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Tesla-Aktie im Blick: Bessere Bewertungen in Nutzer-Umfrage zur Neuwagen-Verlässlichkeit
IPO-Markt im Blick: Michael Burry nennt zwei Aktien, die Berkshire Hathaway interessieren könnten
Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Kursbewegungen 02.01.2026 02:18:06

Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

So bewegten sich die einzelnen Commodities im vierten Quartal 2025:

×

    Weitere Links:

    Hier finden Sie die Kurse von Goldmünzen
    Realtime-Rohstoff-Kurse
    Alle Nachrichten zu Rohstoffen

    Bildquelle: 1971yes / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,elen_studio / Shutterstock.com
    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’498.54 10’867.45
    Gold Krügerrand 1 oz 3’551.08 3’369.16
    Gold Philharmoniker 1 oz 3’580.57 3’403.37
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 675.64 635.73
    Goldbarren 250 g - philoro 28’238.84 27’193.55
    Silber CombiBar® 100 g 313.32 208.15
    Silber Maple Leaf 1 oz 70.73 56.92
    Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’128.14 1’813.52

    Meistgelesene Nachrichten

    Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
    So schätzen die Analysten die Zukunft der Zalando-Aktie ein
    4. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
    Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
    2025: Das sind die Tops und Flops im DAX
    Stadler Rail-Aktie: Stadler-Topmanager kauft Aktien seiner Firma im Wert von 1 Million Franken
    Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln
    Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie
    Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen
    D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

    Top-Rankings

    Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Jahr stark. Das sind die Gewinner und V ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
    Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner ...
    Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
    Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner un ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    21:34 ROUNDUP: Russische Besatzung meldet mehr als 24 Tote durch Beschuss
    20:34 ROUNDUP 3: Mehrere Tote bei neuer Protestwelle im Iran
    20:34 ROUNDUP/Aspirin, wenig Schlaf: Debatte um Trumps Fitness
    20:30 USA fordern von China Zurückhaltung im Konflikt mit Taiwan
    20:27 Selenskyj erwartet weitere Fortschritte bei Verhandlungen
    20:26 Berichte: Drei Tote bei mutmaßlichem Angriff auf Polizeiwache im Iran
    20:23 Deutlich weniger illegale Einreisen nach Deutschland 2025
    20:18 Kabelschaden: Verdächtiges Schiff brach womöglich Sanktionen
    20:18 Krankenversicherungen werden für viele US-Bürger teurer
    20:08 Trump bestätigt hohe Aspirin-Dosis