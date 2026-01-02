Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’063 -0.6%  DAX 24’581 0.4%  Euro 0.9304 0.0%  EStoxx50 5’832 0.7%  Gold 4’387 1.7%  Bitcoin 71’165 1.3%  Dollar 0.7941 0.2%  Öl 60.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
freenet beendet Aktienrückkaufprogramm - Aktie fester
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Nike-Aktie erneut stärker: CEO Elliott Hill kauft nach Apple-Chef Anteile in Millionenwert zu
Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen
Wie viel Verlust bei einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren angefallen wäre
Suche...

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Unter Maximalvolumen 02.01.2026 11:12:00

freenet beendet Aktienrückkaufprogramm - Aktie fester

freenet beendet Aktienrückkaufprogramm - Aktie fester

Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben.

freenet
27.35 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen
Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.

Im XETRA-Handel geht es für die Aktien von freenet zeitweise um 0,75 Prozent nach oben auf 29,56 Euro.

DJG/sha/flf

DOW JONES

Weitere Links:

freenet und mobilezone-Aktien leicht im Minus trotz Übernahmefreigabe

Bildquelle: freenet