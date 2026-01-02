freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
02.01.2026 11:12:00
freenet beendet Aktienrückkaufprogramm - Aktie fester
Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben.
freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.
Im XETRA-Handel geht es für die Aktien von freenet zeitweise um 0,75 Prozent nach oben auf 29,56 Euro.
DJG/sha/flf
DOW JONES
Bildquelle: freenet
