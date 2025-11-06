Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 392 auf 391 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisdynamik ins Jahr 2026 bleibe ein Sorgenfaktor, schrieb James Quigley am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Dies überlagere ausstehende Erkenntnisse zu Wirkstoffstudien, bei denen er ein durchaus positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht - gerade nach der jüngsten Kurskorrektur./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
391.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.19 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
301.05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
13:25
|Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
05.11.25
|There is only one winner in the Pfizer Novo Nordisk showdown (Financial Times)
|
05.11.25
|Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Novo Nordisk loses more ground in obesity market (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25