06.11.2025 13:01:17

Novo Nordisk Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 392 auf 391 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisdynamik ins Jahr 2026 bleibe ein Sorgenfaktor, schrieb James Quigley am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Dies überlagere ausstehende Erkenntnisse zu Wirkstoffstudien, bei denen er ein durchaus positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht - gerade nach der jüngsten Kurskorrektur./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
391.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.19 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
301.05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

