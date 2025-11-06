Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
38.49CHF
0.88CHF
2.35 %
12:46:44
BRXC
06.11.2025 12:19:58
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
38.49 CHF 2.34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis hob in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts negative Kommentare zum Geschäftsjahr 2026 hervor, die auch mit Änderungen an der US-Krankenversicherung Medicaid in Zusammenhang stünden./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
600.00 DKK
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
41.25 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
301.05 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
