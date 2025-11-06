Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’308 -0.5%  SPI 17’014 -0.4%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’005.0 -0.2%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’659 -0.2%  Gold 4’011 0.8%  Bitcoin 83’008 -1.4%  Dollar 0.8077 -0.3%  Öl 63.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
DocMorris-Aktie gewinnt: Rückkaufangebot für Wandelanleihe 2026 gestartet
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
Sportradar schlägt Breon Corcoran für Verwaltungsrat vor - Aktie freundlich
Heidelberg Materials legt im dritten Quartal zu - Aktie verliert aber
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

38.49
CHF
0.88
CHF
2.35 %
12:46:44
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 12:19:58

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
38.49 CHF 2.34%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis hob in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts negative Kommentare zum Geschäftsjahr 2026 hervor, die auch mit Änderungen an der US-Krankenversicherung Medicaid in Zusammenhang stünden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
600.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
301.05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?