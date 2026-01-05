Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’192 -0.6%  SPI 18’144 -0.4%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’727 0.8%  Euro 0.9299 0.1%  EStoxx50 5’893 0.7%  Gold 4’432 2.3%  Bitcoin 73’788 1.8%  Dollar 0.7958 0.4%  Öl 60.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Chevron1281709
Top News
Flughafen Zürich-Aktie stärker: Flugaufkommen in Zürich fast zurück auf Vor-Corona-Niveau
Ferrari-Aktie gefragt: Aktionärsabkommen mit Exor wird erneuert
Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder
Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & steigen
Suche...
Performance des Investments 05.01.2026 11:03:08

Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Bei einem frühen Einstieg in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Ethereum wurde gestern vor 5 Jahren bei 1’038.43 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.09630 ETH-Coins. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 3’139.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 302.34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 202.34 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Inside Krypto

09:44Finixio Crypto Logo Bitcoin Preis Prognose 2026: Hält $BTC über $88k – und öffnet sich der Weg Richtung $150k?
09:44Finixio Crypto Logo Bitcoin Preis Prognose 2026: Hält $BTC über $88k – und öffnet sich der Weg Richtung $150k?
04.01.26Finixio Crypto Logo Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?
04.01.26Finixio Crypto Logo Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?
04.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin zeigt sich zum Jahresbeginn wieder stärker und Bitcoin Hyper knackt 30 Millionen Dollar Presale-Funding
04.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin zeigt sich zum Jahresbeginn wieder stärker und Bitcoin Hyper knackt 30 Millionen Dollar Presale-Funding
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall