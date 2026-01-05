Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Anzeige

Ethereum wurde gestern vor 5 Jahren bei 1’038.43 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.09630 ETH-Coins. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 3’139.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 302.34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 202.34 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.

Redaktion finanzen.net