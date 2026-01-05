|Performance des Investments
|
05.01.2026 11:03:08
Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Bei einem frühen Einstieg in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Ethereum wurde gestern vor 5 Jahren bei 1’038.43 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.09630 ETH-Coins. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 3’139.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 302.34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 202.34 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|73’787.59715
|1.77%
|Handeln
|Vision
|0.07160
|0.65%
|Handeln
|Ethereum
|2’523.71107
|1.32%
|Handeln
|Ripple
|1.70602
|2.87%
|Handeln
|Solana
|107.84650
|1.49%
|Handeln
|Cardano
|0.31697
|-0.08%
|Handeln
|Polkadot
|1.68515
|-0.73%
|Handeln
|Chainlink
|10.75915
|1.19%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-5.13%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.60%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/