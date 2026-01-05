|Krypto-Investition im Fokus
|
05.01.2026 11:03:08
Litecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Bei einem frühen Engagement in Litecoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Litecoin notierte am 04.01.2021 bei 154.69 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in LTC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.65 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’310.31 USD, da Litecoin am 04.01.2026 82.14 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 46.90 Prozent verkleinert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 68.99 USD. Am 17.01.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137.03 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|73’787.59715
|1.77%
|Handeln
|Vision
|0.07160
|0.65%
|Handeln
|Ethereum
|2’523.71107
|1.32%
|Handeln
|Ripple
|1.70602
|2.87%
|Handeln
|Solana
|107.84650
|1.49%
|Handeln
|Cardano
|0.31697
|-0.08%
|Handeln
|Polkadot
|1.68515
|-0.73%
|Handeln
|Chainlink
|10.75915
|1.19%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-5.13%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.60%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/