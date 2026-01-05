Litecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Litecoin notierte am 04.01.2021 bei 154.69 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in LTC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.65 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’310.31 USD, da Litecoin am 04.01.2026 82.14 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 46.90 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 68.99 USD. Am 17.01.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137.03 USD.

Redaktion finanzen.net