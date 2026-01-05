Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’192 -0.6%  SPI 18’144 -0.4%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’727 0.8%  Euro 0.9299 0.1%  EStoxx50 5’893 0.7%  Gold 4’432 2.3%  Bitcoin 73’788 1.8%  Dollar 0.7958 0.4%  Öl 60.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Chevron1281709
Top News
Flughafen Zürich-Aktie stärker: Flugaufkommen in Zürich fast zurück auf Vor-Corona-Niveau
Ferrari-Aktie gefragt: Aktionärsabkommen mit Exor wird erneuert
Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder
Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & steigen
Suche...
Krypto-Investition im Fokus 05.01.2026 11:03:08

Litecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Litecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Bei einem frühen Engagement in Litecoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Litecoin notierte am 04.01.2021 bei 154.69 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in LTC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.65 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’310.31 USD, da Litecoin am 04.01.2026 82.14 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 46.90 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 68.99 USD. Am 17.01.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137.03 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Inside Krypto

09:44Finixio Crypto Logo Bitcoin Preis Prognose 2026: Hält $BTC über $88k – und öffnet sich der Weg Richtung $150k?
09:44Finixio Crypto Logo Bitcoin Preis Prognose 2026: Hält $BTC über $88k – und öffnet sich der Weg Richtung $150k?
04.01.26Finixio Crypto Logo Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?
04.01.26Finixio Crypto Logo Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?
04.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin zeigt sich zum Jahresbeginn wieder stärker und Bitcoin Hyper knackt 30 Millionen Dollar Presale-Funding
04.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin zeigt sich zum Jahresbeginn wieder stärker und Bitcoin Hyper knackt 30 Millionen Dollar Presale-Funding
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall