Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

25.67
CHF
0.29
CHF
1.13 %
11:30:03
BRXC
05.01.2026 09:50:09

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
25.67 CHF 1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
330.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
297.80 SEK 		Abst. Kursziel*:
10.81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
297.80 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
10.81%
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

