Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
25.67CHF
0.29CHF
1.13 %
11:30:03
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.01.2026 09:50:09
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
330.00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
297.80 SEK
|
Abst. Kursziel*:
10.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
297.80 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.81%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
10:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite im Minus (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
29.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Börsianer warten auf Impulse: NASDAQ Composite wenig verändert (finanzen.ch)
|
22.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Volvo AB (B)
|09:50
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|25.96
|2.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|
JP Morgan Chase & Co.
Daimler Truck Overweight
|10:05
|
JP Morgan Chase & Co.
TRATON Neutral
|10:04
|
Warburg Research
Infineon Buy
|09:50
|
JP Morgan Chase & Co.
Volvo AB Overweight
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
easyJet Underweight
|09:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|08:59
|
Bernstein Research
Boeing Outperform