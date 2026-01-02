Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’185 -0.6%  SPI 18’144 -0.4%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’736 0.8%  Euro 0.9300 0.1%  EStoxx50 5’896 0.8%  Gold 4’435 2.4%  Bitcoin 73’909 1.9%  Dollar 0.7961 0.5%  Öl 60.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Idorsia36346343Partners Group2460882Chevron1281709Novartis1200526
Top News
Trendwende bei SAP-Aktie? Warum Anleger nach dem 52-Wochen-Tief jetzt zugreifen - Entscheidende Phase
Flughafen Zürich-Aktie stärker: Flugaufkommen in Zürich fast zurück auf Vor-Corona-Niveau
Ferrari-Aktie gefragt: Aktionärsabkommen mit Exor wird erneuert
Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder
Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein
Suche...

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

29.62
EUR
0.41
EUR
1.40 %
11:14:15
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.01.2026 09:16:47

Ryanair Overweight

Ryanair
29.62 EUR 1.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen vor den Zahlen der Airline für das dritte Geschäftsquartal. Beim Nettogewinn liegt er mit 83 Millionen Euro deutlich über den Marktschätzungen. Treiber seien steigende Ticketpreise./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29.21 € 		Abst. Kursziel*:
18.11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.48%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse