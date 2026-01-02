Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
29.62EUR
0.41EUR
1.40 %
11:14:15
BMN
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.01.2026 09:16:47
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen vor den Zahlen der Airline für das dritte Geschäftsquartal. Beim Nettogewinn liegt er mit 83 Millionen Euro deutlich über den Marktschätzungen. Treiber seien steigende Ticketpreise./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
34.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
29.21 €
Abst. Kursziel*:
18.11%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
29.62 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.48%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
