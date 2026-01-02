Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'185 -0.6%  SPI 18'144 -0.4%  Dow 48'382 0.7%  DAX 24'736 0.8%  Euro 0.9300 0.1%  EStoxx50 5'896 0.8%  Gold 4'435 2.4%  Bitcoin 73'909 1.9%  Dollar 0.7961 0.5%  Öl 60.7 -0.1% 
easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

5.43
CHF
0.09
CHF
1.72 %
11:30:01
BRXC
05.01.2026 09:17:11

easyJet Underweight

easyJet
5.43 CHF 1.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Harry Gowers rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Vorsteuerverlust der Airline im ersten Quartal, der etwas größer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr. Das Preisumfeld sei wohl nicht so stark, um höhere Kosten auszugleichen, hieß es weiter im Text zu seiner jüngst vorgenommenen Abstufung von "Neutral"./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

