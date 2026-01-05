Infineon 36.61 CHF 7.08% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Wachstumstrends bei KI seien intakt, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte die mittelfristigen Perspektiven für den Chiphersteller vielversprechend./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



