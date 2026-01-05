Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
36.44
CHF
1.64
CHF
4.71 %
11:13:53
SWX
05.01.2026 10:04:46

Infineon Buy

Infineon
36.61 CHF 7.08%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Wachstumstrends bei KI seien intakt, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte die mittelfristigen Perspektiven für den Chiphersteller vielversprechend./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.40 € 		Abst. Kursziel*:
6.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.60%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse