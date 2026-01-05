Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
36.44CHF
1.64CHF
4.71 %
11:13:53
SWX
05.01.2026 10:04:46
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Wachstumstrends bei KI seien intakt, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte die mittelfristigen Perspektiven für den Chiphersteller vielversprechend./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.40 €
|
Abst. Kursziel*:
6.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.60%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse