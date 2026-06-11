|Positive Ergebnisse
|
11.06.2026 11:06:36
Novartis-Aktie in Grün: Studie zu Muskelkrankheit FSHD trifft Hauptziel
Novartis hat in einer klinischen Studie mit dem Wirkstoff Delpacibart braxlosiran positive Ergebnisse bei der Muskelkrankheit FSHD erzielt.
Bei FSHD - einer der häufigsten Formen von Muskeldystrophie - verlieren Betroffene zunehmend die Kontrolle über ihre Muskeln; rund 20 Prozent werden rollstuhlabhängig. In der randomisierten, placebokontrollierten Phase-I/II-Studie wurden 51 Patienten im Alter von 16 bis 70 Jahren über zwölf Monate behandelt.
Derzeit läuft bereits eine Phase-III-Studie mit 200 Patienten. Novartis will die Daten nun mit globalen Zulassungsbehörden besprechen.
Die Novartis-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,37 Prozent fester bei 119,48 Franken.
awp-robot/hr
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Angriffe auf Iran: SMI im Plus -- DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notiert dagegen kaum verändert. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.