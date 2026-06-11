Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’524 0.5%  SPI 19’084 0.4%  Dow 49’919 -1.9%  DAX 24’211 0.1%  Euro 0.9227 0.0%  EStoxx50 6’053 0.7%  Gold 4’086 0.3%  Bitcoin 50’251 2.2%  Dollar 0.8002 0.1%  Öl 92.3 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DHL-Aktie etwas höher: Ausbau von Service-Logistik für Windparks
SpaceX-IPO rückt näher: Was den Börsengang besonders macht
HBM-Aktie im Plus: Konzern profitiert vom US-Börsengang von Portfoliounternehmen
Novartis-Aktie in Grün: Studie zu Muskelkrankheit FSHD trifft Hauptziel
Roche-Aktie höher: Priority Review für Tecentriq bei Darmkrebs in den USA erhalten
Suche...
eToro entdecken
Positive Ergebnisse 11.06.2026 11:06:36

Novartis-Aktie in Grün: Studie zu Muskelkrankheit FSHD trifft Hauptziel

Novartis-Aktie in Grün: Studie zu Muskelkrankheit FSHD trifft Hauptziel

Novartis hat in einer klinischen Studie mit dem Wirkstoff Delpacibart braxlosiran positive Ergebnisse bei der Muskelkrankheit FSHD erzielt.

Die Studie traf ihren primären Endpunkt: Der Wirkstoff senkte messbar einen Biomarker, der die krankhafte Genaktivität anzeigt, sowie einen Marker für Muskelschäden, wie der Pharmariese am Donnerstag mitteilte.

Bei FSHD - einer der häufigsten Formen von Muskeldystrophie - verlieren Betroffene zunehmend die Kontrolle über ihre Muskeln; rund 20 Prozent werden rollstuhlabhängig. In der randomisierten, placebokontrollierten Phase-I/II-Studie wurden 51 Patienten im Alter von 16 bis 70 Jahren über zwölf Monate behandelt.

Derzeit läuft bereits eine Phase-III-Studie mit 200 Patienten. Novartis will die Daten nun mit globalen Zulassungsbehörden besprechen.

Die Novartis-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,37 Prozent fester bei 119,48 Franken.

awp-robot/hr

Basel (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie im Minus: Vorstellung verschiedener neuer Daten an Kongressen

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall

Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Mehr Mut als die Grossbanken? – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:48 Marktüberblick: Telekom-Werte gesucht
09:10 SMI präsentiert sich weiterhin stabil
09:03 SpaceX vor IPO: Musk plant den grössten Börsengang aller Zeiten
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Standardwerte im Korrekturmodus
10.06.26 Mehr Mut als die Grossbanken? – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
09.06.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’964.97 19.65 S8GBGU
Short 14’247.50 13.88 STRBXU
Short 14’789.56 8.89 S4IBZU
SMI-Kurs: 13’523.73 11.06.2026 10:58:35
Long 12’838.38 19.10 SXEBDU
Long 12’566.62 13.81 SJQBZU
Long 12’028.06 8.98 SDMB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Analysten schlagen Alarm: Warum Bitcoin, Ethereum, XRP und andere Kryptos weiter fallen könnten
Super Micro-Aktie bricht ein: Milliarden-Kapitalerhöhung sorgt für Verwässerungsängste
Lonza-Aktie fest: Neuer Kommunikationschef kommt von Roche
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Abend nach
SpaceX-IPO rückt näher: Was den Börsengang besonders macht
Centiel-Aktie +33 Prozent: Konzern findet Partner für US-Datacenter-Markt
Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab
Weiter keine Erholung bei US-Techaktien: Warum es Marvell, AMD, Arm, NVIDIA & Co. nicht aus ihrem Kurstal schaffen
UniCredit stockt auf: Weitere Commerzbank-Aktien aufgenommen - Commerzbank-Aktie sinkt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.